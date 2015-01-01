Наименование: Технология IronLogic-защищённый

4. Примеры применения

1.Жилой многоквартирный дом с придомовой территорией:

Дано:

Задачи:

Решение:

3 подъезда многоквартирного дома, 1 въезд в общий гараж (парковка), 1 общая калитка на придомовой территории.Защита ключей прохода от копирования.Защита от несанкционированного добавления ключей прохода в память контроллеров СКУД.Разграничение прав доступа жильцов из разных подъездов.Добавление/создание новых ключей прохода удаленно, без выезда на объект.Сначала необходимо составить матрицу всех возможных маршрутов на нашем объекте. Матрица маршрутов на нашем объекте это: 3 подъезда, 1 гараж, 1 общая калитка будет выглядеть так:В матрице маршрутов знаком + мы отметили точки прохода куда мы разрешаем ходить электронному ключу данного маршрута. Например: ключу маршрута №4 разрешено открывать следующие двери: калитка общая, подъезд №1 и гараж и нет доступа к подъезду №2 и №3.Теперь давайте немного изменим нашу матрицу маршрутов, и заменим слово маршрут на Карту Объекта. Получим новый вид матрицы:Теперь в матрице знаком + отметили точки прохода, куда мы разрешаем ходить ключу прохода, который был прошит секретным паролем из Карты Объекта. Например: ключу прохода от Карты Объекта №4 разрешено открывать следующие двери: калитка общая, подъезд №1, гараж и нет доступа к подъезду №2, №3. Или перефразируем по другому, если мы хотим создать ключ прохода который бы имел права доступа равные маршруту №4 нашей матрицы, мы прошиваем этот ключ прохода Картой Объекта №4.Используя матрицу маршрутов, мы можем составить план закрытия настенных считывателей секретными паролями из Карт Объекта. Ниже пример закрытия настенного считывателя подъезда №2. Согласно нашей матрице мы должны добавить в считыватель подъезда №2 следующие Карты Объекта: карта объекта №2, №5 и №7.В считыватели Iron Logic, поддерживающие технологию Iron Logic-защищенный, можно добавлять до 10 разных Карт Объекта в один считыватель. Это позволит Вам применять данную технологию на объектах с большим количеством точек прохода. Если перевести контроллеры СКУД в режим «автосбора» ключей, то можно выдавать новые ключи прохода, не выезжая на объект, достаточно будет записать в ключ прохода секретный пароль с Карты Объекта.