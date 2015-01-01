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Оборудование Технология "Iron Logic-защищенный"

Наименование: Технология IronLogic-защищённый

Руководство   ЧАВО

"Технология IronLogic-защищённый":

  • Технология “IronLogic-защищённый” предназначена для защиты от несанкционированного копирования ключей и несогласованного обслуживания СКУД. Защита от копирования и несогласованного обслуживания основывается на предварительной инициализации считываталей и идентификаторов одним и тем же секретным кодом. В качестве хранителя секретного кода используется Карта Объекта Iron Logic.
1. Состав и назначение
2. Оборудование, поддерживающие Технологию IronLogic-Защищённый
3. Инструкция по программированию
4. Примеры применения
5. Часто задаваемые вопросы